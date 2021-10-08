Экспорт грузинского вина в Россию за девять месяцев вырос на 7%

ТБИЛИСИ, 8 октября. /ТАСС/. Грузия экспортировала на рынок России с января по сентябрь более 43 млн бутылок вина, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Таким образом, РФ является крупнейшим импортером грузинского вина, следует из опубликованных в пятницу статистических данных Национального агентства вина республики.

На втором месте по объему закупок грузинского вина находится Украина. С января по сентябрь в эту страну было экспортировано более 8,6 млн бутылок вина, что на 8% больше, чем в 2020 году. Тройку лидеров замыкает Польша, куда было экспортировано более 4,1 млн бутылок вина (на 24% больше показателей 2020 года).

По данным агентства, существенно вырос рост экспорта вина в Азербайджан (на 21%) и Казахстан (на 32%).

Грузия с января по сентябрь также поставила более 2,6 млн бутылок в Белоруссию (на 12% больше прошлогодних показателей), около 807 тыс. бутылок в США (на 18% больше, чем в 2020 году), около 604 тыс. бутылок в Германию (на 21% больше) и около 744 тыс. бутылок в Литву (рост составил 36%).

Всего с января по сентябрь 2021 года Грузия экспортировала в 60 стран мира 72,7 млн бутылок вина, что на 12% больше прошлогодних показателей. Общий доход составил $168 млн, что на 11% превышает аналогичные данные за 2020 год.