Кабмин профинансирует конгресс молодых ученых в рамках Года науки и технологий

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Правительство РФ выделит средства на проведение конгресса молодых ученых, который состоится в начале декабря на площадке центра "Сириус" в Сочи в рамках Года науки и технологий. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба кабинета министров.

"Год науки и технологий, объявленный в России по инициативе президента, завершится конгрессом молодых ученых. Он состоится в начале декабря в Сочи на площадке образовательного центра "Сириус". Распоряжение о выделении средств на проведение конгресса подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Конгресс объединит представителей ведущих научных и образовательных организаций, заслуженных и молодых ученых, студентов и школьников. В рамках деловой программы пройдут круглые столы, сессии, дискуссии, на которых будут подведены итоги Года науки. Кроме того, участники конгресса презентуют инициативы в области науки и технологий, расскажут о последних достижениях и разработках российских ученых.

В рамках Года науки в России было организовано более 85 федеральных мероприятий. В городах России проходили конференции, форумы, открытые лекции известных ученых, экскурсии в передовые лаборатории, а в интернете были запущены новые образовательные платформы и мультимедийные проекты.