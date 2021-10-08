МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Число обращений за онлайн-продуктами портала "Малый бизнес Москвы" увеличилось в два раза за первые девять месяцев 2021 года. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"За девять месяцев этого года общее количество обращений к онлайн-продуктам на mbm.mos.ru составило более 70 тыс. И это уже в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина.

В целом число пользователей личного кабинета портала "Малый бизнес Москвы" превысило 100 тыс. Предприниматели находят там помещения для бизнеса, подбирают подходящие меры поддержки от города, проходят обучение и решают другие вопросы. Запрос на дистанционное решение проблем и получение консультаций со стороны предпринимателей продолжает расти. В этом году на портале МБМ были запущены четыре новых спецпроекта по наиболее актуальным сферам: самозанятости, франшизам, социальному предпринимательству и креативным индустриям.

С помощью этих спецпроектов можно найти эффективные решения для развития своего дела с поддержкой от города. Также остается востребованным запущенный в прошлом году спецпроект "Коронавирус: важное для бизнеса". В нем собрана вся необходимая информация для бизнеса в условиях пандемии. В прошлом году он получил премию Рунета в составе коллективной заявки правительства.

Кроме того, пользователям личного кабинета mbm.mos.ru доступны более 20 онлайн-услуг и сервисов. Это и помощь в подготовке документов для регистрации бизнеса, и подбор помещения для офиса или торговли, и выбор режима налогообложения, и запись в бесплатный коворкинг, и дистанционная подача заявок на разные меры поддержки. Через mbm.mos.ru можно записаться на бесплатное бизнес-обучение в один клик. Сориентироваться в образовательных программах и подобрать подходящие помогает "Индивидуальная траектория развития" в разделе "Рекомендации". Здесь можно оценить уровень знаний, определить желаемую цель и приступить к ее достижению. "Индивидуальную траекторию развития" строят уже около 24 тыс. пользователей.

Тем, кто указывает в личном кабинете ИНН своей организации, открываются дополнительные возможности. Они могут проверить своего контрагента или соответствие вывески установленным правилам, а также подать заявку на участие в отраслевых акселераторах. Предприниматели, работающие по упрощенной системе налогообложения, могут подать заявку на формирование налоговой декларации. А еще на портале есть "Интерактивный помощник" для адресного подбора мер поддержки, включая субсидии от города.