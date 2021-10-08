На Украине считают, что отопительный сезон будет сложным

КИЕВ, 8 октября. /ТАСС/. Украина принимает меры для стабильного прохождения отопительного сезона и обещает не увеличивать цену на газ для населения. Об этом в пятницу, выступая в Верховной раде, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"Сезон будет сложный, но правительством приняты меры для стабилизации газопоставок и защиты тарифов", - заверил он.

Министр пообещал, что цены на топливо для населения повышены не будут. "Стоимость голубого топлива для бытовых потребителей будет стабильной на протяжении отопительного сезона", - заверил он, подчеркнув, что сезон Украина пройдет "спокойно и в прогнозируемом режиме". Глава министерства пояснил свою уверенность созданной системой организации поставок газа населению. "По инициативе министерства была создана балансирующая группа "Нафтогаза", и теперь практически весь сегмент поставки газа населению будет работать в составе этой балансирующей группы. Благодаря этому будет гарантирована вот эта цена - 7,42 [гривен за куб. м] - за газ, потому что как раз все поставщики, которые в составе этой группы, будут получать газ по этой одинаковой цене", - заявил он.

Кроме того, глава Минэнерго отметил, что накопленных объемов газа в хранилищах достаточно на зиму. "Уровень заполненности подземных хранилищ газа составляет 18,8 млрд кубометров. У "Нафтогаза" есть финансовый ресурс для увеличения хранилищ и стабильного прохождения сезона", - уверен он.

В то же время, по словам Галущенко, правительство Украины в условиях стремительного роста цен на углеводороды делает ставку на атомную генерацию. "Мы оптимизировали ремонтную кампанию атомных станций, и в этом году на самом деле наша атомная генерация будет работать на рекордной мощности: мы планируем работу одновременно 14 блоков [АЭС] из 15. В сравнении с предыдущим отопительным сезоном ожидаемые объемы производства атомными электростанциями вырастут на 5,5 млрд киловатт-часов, что уменьшает потребность в угле ориентировочно на 3 млн тонн", - утверждает Галущенко.

По информации правительства, Украина потребляет в год до 23 млрд куб. м газа, из которых 13 млрд куб. м составляет газ собственной добычи "Нафтогаза" и частных компаний.