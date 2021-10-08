В Чувашии продлили программу субсидирования затрат на закупку сельскохозяйственной техники

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Власти Чувашии продлили программу субсидирования затрат на закупку сельскохозяйственной техники еще на два-три года. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах агропромышленной выставки "Золотая осень" министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов.

"С производителями техники мы договорились, так как в нашем регионе уже второй год подряд мы субсидируем 40% затрат на закупку техники, производители техники тоже нам пошли навстречу и дают дополнительную скидку от пяти до 10 процентов, то есть аграрии покупают технику за полцены. <…> Эта программа будет действовать еще два-три года", - сказал собеседник агентства.

Министр уточнил, что благодаря этому ожидается серьезное обновление парка техники. "Мы отставали раньше по энергообеспеченности от средних цифр по стране, в Приволжском федеральном округе. За два года нам эту ситуацию удалось выправить", - пояснил Артамонов.

По его словам, техники в прошлом году в республике было закуплено больше, чем за последние три года. "А в этом году уже, по сравнению с прошлым годом, еще на 63% больше", - добавил собеседник агентства.

Российская агропромышленная выставка "Золотая осень - 2021" - крупнейший в стране смотр достижений сельского хозяйства. В этом году мероприятие проходит в очном формате на новой площадке - в парке "Патриот" (Московская область). В выставке принимают участие более 100 экспонентов из различных регионов России.