Эксперты сообщили, что продажи лекарств в аптеках снизились за год на 10,5%

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Продажи лекарственных средств в аптеках с января по август 2021 года снизились на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, следует из доклада DSM Group.

"Совокупно за восемь месяцев потребление лекарственных средств через аптеки достигло 2,9 млрд упаковок, что на 10,5% меньше, чем за такой же период в 2020 года", - говорится в докладе.

Чаще всего в августе 2021 года россияне покупали в аптеках лекарства для лечения заболеваний пищеварительного тракта и улучшения обмена веществ (доля продаж в упаковках выросла на 0,7% по сравнению с августом 2020 года), препараты для лечения заболеваний нервной (-0,8%), сердечно-сосудистой (+0,3%) и дыхательной (-1,3%) систем.

В целом коммерческий рынок лекарственных препаратов в августе показал увеличение объема продаж на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Объем продаж лекарств в натуральном выражении в августе составил 370,2 млн упаковок - на 3,9% больше, чем в июле, и на 1,1% меньше, чем в августе 2020 года. Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке в августе осталась на уровне июля и составила 250,3 рубля. По сравнению с августом 2020 года она выросла на 8,8%, рассказали эксперты.

По данным DSM Group, продажи рецептурных лекарств в августе выросли по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 11,6% в рублях и на 3,5% в упаковках, продажи безрецептурных лекарств выросли на 3,5% в рублях и снизились на 3,7% в упаковках. Средняя цена упаковки рецептурного препарата в августе 2021 года выросла на 7,9% относительно августа 2020 года (до 340,5 рублей), безрецептурного - на 7,5% (до 194,1 рубля).

Структура коммерческого рынка лекарственных препаратов в августе изменилась в пользу дорогостоящих препаратов относительно августа 2020 года. Удельный вес лекарств с ценой выше 500 рублей вырос на 4,5% и составил 48,9%. Доля ценового диапазона от 150 до 500 рублей за год уменьшилась на 3,5 п. п. - до 37,7%. Доля сегмента лекарств со стоимостью упаковки 50-150 рублей сократилась с 11,3% до 10,5%. Удельный вес группы дешевых лекарственных препаратов стоимостью до 50 рублей уменьшился на 0,2 п. п. и составил 2,9%.