"Почта России" и "Цайняо" представили новое решение для доставки недорогих товаров в РФ

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. "Почта России", Почта Китая и "Цайняо" разработали логистическое решение для доставки недорогих отправлений в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе "Почты России" в пятницу.

"Новый маршрут с использованием железнодорожного и автомобильного транспорта сократит время доставки товаров в сегменте до $5. Также "Цайняо" и "Почта России" внедрят новую систему отслеживания недорогих посылок с AliExpress", - говорится в сообщении.

Уточняется, что данное решение заменит существующий маршрут, включающий доставку морем. Кроме того, "Цайняо" сможет в ближайшее время полностью отказаться от неотслеживаемых отправлений.

"Почта России" планирует доставить порядка 30 млн отправлений из Китая с использованием нового логистического решения, добавили в компании.

"Запуск нового продукта стал возможен благодаря успешному сотрудничеству "Почты России" с Почтой Китая и "Цайняо", а также операционному решению нашей дочерней компании RPL Shenzhen на первой миле. Мы видим растущий интерес к подобным продуктам на китайском рынке электронной коммерции", - приводятся в сообщении слова замгендиректора по международному бизнесу "Почты России" Георгия Аликошвили.

Генеральный директор "Цайняо" в России Вячеслав Савин добавил, что новое решение даст возможность улучшить ситуацию с доставкой в ключевые регионы РФ.