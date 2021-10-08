"Россети" ввели подстанцию в Удмуртии для энергоснабжения деревообрабатывающего завода

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Компания "Россети Центр и Приволжье" (входит в группу "Россети") построила подстанцию "Мултан" для обеспечения энергоснабжения деревообрабатывающего завода в Увинском районе Удмуртии. Об этом говорится в сообщении группы.

Установленная мощность трансформатора новой подстанции составляет 4 МВА. Центр питания оснащен высокоавтоматизированным оборудованием и может управляться дистанционно, а для его подключения к сети была построена новая линия электропередачи протяженностью 2,7 км.

Предприятие, которое занимается выпуском фанеры, гнутоклееных деталей и пиломатериалов, было включено Минпромторгом РФ в перечень приоритетных, так как способствует развитию отрасли переработки леса вместо экспорта сырья.

"Ввод в работу новой подстанции важен для дальнейшего развития предприятия, которое уже играет важную роль в жизни Увинского района. Благодаря проекту создано более 900 новых рабочих мест", - уточняется в сообщении.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ.

Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.