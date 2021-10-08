Эксперты заявили о снижении производства шампанского в России

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Производство шампанского в России за девять месяцев 2021 года снизилось на 13,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года, в сентябре этот показатель вырос на 36,2%. Об этом говорится в сообщении Национального союза защиты прав потребителей.

"Объем производства вин шампанских и игристых в январе - сентябре 2021 года составил 7,38 млн дал (86,4% от уровня аналогичного периода прошлого года). В сентябре 2021 года произведено 1,64 млн дал (136,2% от уровня прошлого года)", - отмечается в сообщении.

По данным экспертов, объем производства тихих вин в январе - сентябре 2021 года снизился на 3,5% и составил 22,32 млн дал, в сентябре - на 20,1%, до 2,44 млн дал. Производство фруктовых (плодовых) вин в январе - сентябре 2021 года составило 7,79 млн дал (снижение на 26,6%), в сентябре - 0,88 млн дал (-37,6%).

Производство винных напитков, изготовляемых без добавления этилового спирта, за девять месяцев 2021 года снизилось на 31,8%, до 4,52 млн дал, в сентябре - на 49,9%, до 0,61 млн дал. Объем производства напитков винных, изготовляемых с добавлением этилового спирта, в январе - сентябре 2021 года снизился на 54,4% и составил 125,95 тыс. дал, в сентябре вырос на 60,4%, до 10,45 тыс. дал.

Всего объем производства винодельческой продукции в РФ в январе - сентябре 2021 года снизился на 14,3% и составил 42,29 млн дал, в сентябре снижение составило 18,9%, до 5,6 млн дал.

Производство водки и коньяка

Производство водки в России в январе - сентябре 2021 года составило 53,48 млн дал (снижение на 4,3%), в сентябре - 7,7 млн дал (снижение на 0,5%). Производство коньяка в январе - сентябре 2021 года снизилось на 6,3%, до 5,38 млн дал, в сентябре - на 12,8%, до 0,7 млн дал.

Как сообщили в союзе, в целом объем производства алкогольной продукции (без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи) в январе - сентябре 2021 года снизился на 3,8% и составил 122,73 млн дал, в сентябре снижение составило 3,8%, до 17,26 млн дал.

Объем производства спиртных напитков крепостью выше 9% в январе - сентябре 2021 года снизился на 1% и составил 70,84 млн дал, в сентябре снижение составило 0,5%, до 9,89 млн дал.