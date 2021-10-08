Вологодская область планирует увеличить производство молока почти на 2,5% в 2021 году

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Аграрии Вологодской области намерены произвести 600 тыс. тонн молока в этом году, что почти на 2,5% выше показателя 2020 года. Об этом сообщила ТАСС директор Вологодского информационно-консультационного центра агропромышленного комплекса Ирина Романова.

Ранее Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области сообщал, что в прошлом году производство молока в хозяйствах всех категорий в регионе составило 586,3 тыс. тонн, что стало самым высоким показателем за 27 лет.

"Если взять производство молока за год, то мы в этом году планируем дойти до планки 600 тыс. тонн", - сказала Романова в кулуарах агропромышленной выставки "Золотая осень".

По ее словам, в задачи региона сейчас входит производство молока, которое по качеству будет превосходить молоко по ГОСТу. "То есть наши молокоперерабатывающие предприятия принимают молоко не только высшего сорта, но делают премиум, допустим "Вологжанка", и доплачивают сельхозпредприятиям за высокое качество сырого молока", - добавила она.

Сейчас область производит в 1,5 раза больше сырого молока, чем потребляют жители Вологодчины. "В основном молоко мы получаем в сельхозорганизациях, фермерский сектор пока составляет около 4%. <…> Мы 98% производим молока, сырого молока высшего и первого сорта", - подчеркнула Романова.

Сельскохозяйственные предприятия включены в список из 96 системообразующих предприятий региона, чью работу нельзя останавливать на период ограничений в связи с пандемией коронавируса. Около половины производимого в регионе молока, молочной и другой сельхозпродукции поставляется в Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и другие регионы России.