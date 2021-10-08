Мишустин: заявку на создание в Курске новой детской больницы учтут ко II чтению бюджета

КУРСК, 8 октября. /ТАСС/. Заявка на финансирование создания многопрофильной областной детской клинической больницы в Курске будет учтена в проекте бюджета на 2022 год. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время рабочей поездки в регион.

О планах строительства главе кабмина рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт.

"Мы говорили с [председателем Совета Федерации] Валентиной Ивановной Матвиенко буквально неделю назад о детском здравоохранении. Ваша заявка рассматривалась и будет учтена ко второму чтению бюджета", - сказал Мишустин, комментируя рассказ Старовойта о планах создания детской больницы.

"Хочу вас обрадовать, она [заявка] будет учтена, мы с министерством финансов и с коллегами, когда прорабатывали все соответствующие поправки, которые необходимы ко второму чтению, учли и эту заявку", - добавил премьер.

Он еще раз отметил, что это решение "принято буквально несколько дней назад". Матвиенко в этом вопросе сыграла важную роль, подчеркнул глава кабмина.

Начало строительства многопрофильной областной детской клинической больницы в Курске запланировано на 2022 год, введение в эксплуатацию - на 2024 год. В медучреждении планируется развернуть стационар на 320 коек, девять соматических и пять хирургических отделений, отделения анестезиологии и реанимации на 18 коек, четыре операционных блока, детский консультативно-диагностический центр на 450 посещений в смену. Строительство больницы позволит расширить возможности по оказанию специализированной медицинской помощи детям, в том числе высокотехнологичной.