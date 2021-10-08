В 2022 году откроют движение на части реконструируемой ветки БАМ

ДРОГОШЕВСК /Амурская область/, 8 октября. /ТАСС/. Половина 340-километровой восточной ветки Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ) будет открыта для движения поездов в 2022 году. Об этом сообщил журналистам замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

В пятницу Булгаков совершил рабочую поездку в войска Восточного военного округа, где в районах населенных пунктов Дрогошевск, Тунгала, Огорон, Улак, Верхнезейск проверил выполнение железнодорожными войсками работ по реконструкции восточного участка БАМ.

"В 2022 году мы должны открыть рабочее движение поездов почти на половине реконструируемого участка БАМ", - сказал замминистра.

В настоящее время, уточнил он, военные ведут работы на всей протяженности восточной ветки БАМ длиной 340 км. Первые поезда на двух участках восточной ветки начнут тестовое движение уже до конца этого года.

На восточном участке БАМ задействовано около 1,7 тыс. военнослужащих и 900 единиц автомобильной и специальной техники, все работы ведутся с опережением графиков. Железнодорожные войска Вооруженных сил РФ работают на участке длиной 339 километров - от станции Улак до станции Февральск. Всего строится 19 объектов: девять разъездов, девять двухпутных вставок и один второй главный путь.

В августе Булгаков сообщил на форуме "Армия-2021", что реконструкцию восточной ветки Байкало-Амурской магистрали планируется завершить на год раньше - в 2023 году.