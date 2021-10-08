Нефтяники РФ за 8 месяцев перевыполнили нормативы по продаже бензина и дизеля на бирже

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Российские нефтяные компании в январе - августе 2021 года более чем в 2 раза перевыполнили нормативы по реализации автобензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Об этом говорится в материалах биржи.

Так, за отчетный период нефтяники реализовали на бирже 23,3% автобензина при нормативе 11%, продажи дизельного топлива составили 17,1% от производства при нормативе 7,5%.

"За август 27,4% по бензинам составила доля реализации на биржевых торгах от общего производства. По дизельному топливу - 17,2%", - добавил управляющий директор по рынку нефтепродуктов биржи Павел Строков.

Ранее глава СПбМТСБ Алексей Рыбников заявил журналистам в кулуарах Петербургского международного газового форума, что все нефтяные компании торгуют выше установленных нормативов по реализации бензина на бирже. При этом Рыбников тогда отметил, что ему неизвестно о дополнительном увеличении нормативов.