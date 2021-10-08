МИНСК, 8 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти усилят контроль за необоснованным ростом цен в условиях дикой рыночной вакханалии.

"Главное - цены. Внутриведомственный контроль за ними будет подкрепляться мониторингом Комитета государственного контроля и профсоюзами. В ближайшее время мы это направление будем усиливать", - сказал президент на собрании членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ (Белкоопсоюза) в пятницу, сообщает агентство БелТА.

По его словам, в республике "должны в этой дикой рыночной вакханалии найти свой путь, чтобы сдержать цены".

"Мы уделяем сегодня серьезное внимание контролю за ценообразованием, - подчеркнул глава государства. Лукашенко напомнил, что недавно подписал соответствующий указ. "Необоснованный рост цен, особенно на социально значимые товары, недопустим. Это остается моим жестким требованием. Ни один человек не должен переплачивать за чью-то бесхозяйственность", - сказал он.

Он также указал на то, что цены на продовольствие растут и будут расти в мире после пандемии, обратив особое внимание на работу со стабилизационными фондами. "Мы немало вложили в село. Население нас просто не поймет, если будет вынуждено покупать импортные продукты по мировым ценам", - сказал президент. Он отметил, что у Белкоопсоюза около 130 современных хранилищ, однако модернизацию всех объектов для закладки картофеля и плодоовощной продукции надо продолжать. Лукашенко сказал, что в республике доля белорусских плодоовощных консервов - чуть более 50%, соков и маринованных овощей - 60%, детского питания - 85%.

"Это ваши ниши Белкоопсоюза, занимайте их. Мы будем вас поддерживать. Идите отвоевывайте рынок. Зачем мы импортируем столько кетчупов, солянок, фасолевых и грибных консервов, кукурузы и горошка? Мы же все это можем в Беларуси делать", - отметил Лукашенко.