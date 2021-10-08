Чувашия будет сотрудничать с Казахстаном в сфере животноводства и производства мяса

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Власти Чувашии намерены обменяться с представителями Казахстана опытом в сфере производства мяса и животноводства. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах агропромышленной выставки "Золотая осень" министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов.

"На стенде Чувашии побывали посол Казахстана, первый заместитель министра сельского хозяйства Казахстана. Мы договорились, что будем сотрудничать. <…> Нам сегодня интересно производство мяса, животноводство. А мы знаем, что в Казахстане они очень сильно продвинулись в этом направлении, нам тоже есть чему поучиться", - сказал собеседник агентства.

Артамонов добавил, что на данный момент Чувашия уже покупает в Казахстане мясо в связи с нехваткой производимой говядины.

"Мы обязательно организуем в ближайшее время визит делегации нашей республики в Казахстан, а потом <...> их пригласим в нашу республику по обмену опытом", - уточнил министр.

По его словам, в Казахстан также поставляется чувашский хмель. Работу в этом направлении планируется продолжить.

Российская агропромышленная выставка "Золотая осень - 2021" - крупнейший в стране смотр достижений сельского хозяйства. В этом году мероприятие проходит в очном формате на новой площадке - в парке "Патриот" (Московская область). В выставке принимают участие более 100 экспонентов из различных регионов России.