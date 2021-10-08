Регионы представят в кабмин предложения по льготному подключению газа на участках

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил региональным властям ускорить темпы догазификации домовладений, а также в течение недели представить предложения по льготному подключению газа непосредственно на участках домовладений. Об этом говорится в сообщении кабмина по итогам заседания рабочего штаба по газификации.

"Поручено в течение недели рассмотреть на региональных штабах и предоставить правительству перечень актуальных мер поддержки населения в части проведения льготного подключения непосредственно на территории собственника участка", - отмечается в пресс-релизе кабмина. Новак также поручил "следить за динамикой конечных цен на газовое оборудование в рознице, чтобы оно оставалось доступным для всех категорий граждан".

Всего гражданами на данный момент заключено 30 тыс. договоров на догазификацию, часть из них уже исполнена, сообщили в правительстве.