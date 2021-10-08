Сбор льна-долгунца в Удмуртии сократился почти на 23% из-за засухи

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Валовый сбор льна-долгунца в Удмуртии, которая является лидером по посевам в РФ, из-за летней засухи сократился почти на 23%, с 3,9 тыс. тонн до 3 тыс. тонн. В следующем году хозяйства планируют нарастить площади посевов до показателя свыше 7 тыс. га, сообщила ТАСС на выставке-ярмарке "Золотая осень" зампред правительства региона, министр сельского хозяйства и продовольствия Ольга Абрамова.

"У нас 800 га льна попали в зону ЧС, это гибель льна. Мы сегодня не добираем лен по отношению к уровню прошлого года. Тогда было 3,9 тыс. тонн, в этом году мы сделаем на уровне 3 тыс. Это потери для нас, но мы не отчаиваемся, и хозяйства планируют увеличить объемы посевных площадей", - сказала Абрамова.

По ее словам, аграриями в следующем году будет засеяно более 7 тыс. га, что выше уровня этого года. В целом Удмуртия имеет возможность вдвое увеличить объемы сбора льна. "На сегодняшний день мы являемся первым регионом в стране по посевным площадям льна-долгунца, это 7 тыс. га, в следующем году мы будем засевать еще больше, более 7 тыс. га", - сказала собеседница агентства.

Она также отметила, что в Удмуртии начали производить льноволокно с измененной структурой, которое можно использовать вместо хлопка. Предприятие, находящееся в Шарканском районе республики, планирует осуществить первую поставку продукции в Латвию.

"Этот продукт может быть использован для изготовления смесовых (комбинированных - прим. ТАСС) тканей. Сегодня это очень востребованный с точки зрения экспорта материал: Латвия, Прибалтика, плюс Китай", - сказала министр, по словам которой, первая пробная партия составит 20 тонн.

В конце июля власти Удмуртской Республики ввели режим ЧС из-за почвенной засухи. Ранее сообщалось, что валовый намолот зерна сократился в бункерном весе с 703 тыс. тонн до 496 тыс. тонн.