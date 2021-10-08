Москва за семь месяцев нарастила объем поставок несырьевых неэнергетических товаров на 32%

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Поставки несырьевых неэнергетических товаров Москвы за семь месяцев 2021 года выросли на 32% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Об этом в пятницу на пленарном заседании форума "Buy in Moscow" сообщила заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анна Кузменко.

"Центр поддержки экспорта "Моспром", фиксирует за семь месяцев текущего года рост поставок несырьевых неэнергетических товаров на 32% по сравнению с тем же периодом прошлого года и почти в 1,5 раза больше по сравнению с 2019 годом. Мы выросли с 13 до $17,5 млрд. Драйвером такого роста явился экспорт промышленной продукции - на него приходится $15,5 млрд, агропромышленный экспорт составляет почти $2 млрд. И то, и другое направление находятся в росте, промышленный экспорт вырос на 37%, агропромышленный экспорт вырос на 4,5%", - сказала она.

Международный экспортный форум Buy in Moscow проходит 8 октября в Москве. Организатором форума выступает Центр поддержки экспорта "Моспром". Цель форума - способствовать формированию международной кооперации для развития экспорта и внешнеэкономической деятельности московских и зарубежных компаний на внешних рынках в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".