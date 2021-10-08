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В "ИКС Холдинг" подтвердили планы по выкупу компании Черепенниковым у "ЮэСэМ Телеком"

Генеральный директор "ЮэСэМ холдинга" Иван Стрешинский заявил, что после сделки Антон Черепенников перестанет быть операционным директором, но останется в "Мегафоне" как независимый директор

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. IТ-группа "ИКС Холдинг" подтвердила планируемый выкуп компании операционным директором "ЮэСэМ Телекома" Антоном Черепенниковым у "ЮэСэМ Телекома". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "ИКС Холдинга".

"Подтверждаем информацию о планируемой сделке", - сообщили в компании, не раскрыв на этом этапе подробности.

Ранее в пятницу газета "Коммерсантъ" опубликовала интервью с гендиректором USM Иваном Стрешинским, в котором он сообщил о том, что Черепенников выкупит "ИКС Холдинг" у "ЮэСэМ Телекома". По его словам, после сделки Черепенников выйдет из состава акционеров "ЮэСэМ Телекома" и перестанет быть операционным директором, но останется в "Мегафоне" как независимый директор.

"ЮэСэМ Телеком" - цифровое подразделение холдинговой компании USM. Контролирует 100% телеком-оператора "Мегафон" и ИТ-группы "ИКС Холдинг". Основные владельцы "ЮэСэМ Телеком" - USM (80% акций), Иван Стрешинский (10%) и Антон Черепенников (10%).

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