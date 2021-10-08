В "ИКС Холдинг" подтвердили планы по выкупу компании Черепенниковым у "ЮэСэМ Телеком"

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 13 по 19 октября вырастет до $58,7 за тонну

В Минсельхозе сообщили, что пошлина на экспорт ячменя повысится до $49,4 за тонну, а на кукурузу - до $47,2 за тонну

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