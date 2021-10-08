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Расходы бюджета на реализацию нацпроектов на 1 октября составили более 1,588 трлн рублей

По данным Минфина, это 67,1% от плана

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Исполнение расходов бюджета на реализацию нацпроектов по состоянию на 1 октября предварительно составило 1 трлн 588 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина.

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"По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов - по состоянию на 1 октября 2021 года - составило 1 588,9 млрд рублей или 67,1% от плановых бюджетных назначений", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что расходы на реализацию национального проекта "Демография" исполнены на 84,7%, "Здравоохранение" - 78%, "Образование" - 39,7%.

Согласно данным министерства, более чем на 60% исполнены расходы на нацпроекты "Жилье и городская среда" (67,1%), "Безопасные качественные дороги" (69,1%), "Производительность труда" (64,8%), "Наука и университеты" (67,2%), "Культура" (61%), "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" (63,5%), Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть) (63,1%); "Туризм и индустрия гостеприимства" (65,2%).

Кроме того, затраты бюджета на нацпроекты "Экология" исполнены на 39,1%, "Цифровая экономика Российской Федерации" - 28,4%, "Международная кооперация и экспорт" - 59,6%.

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