СМИ: первый крупный поставщик электроэнергии ФРГ прекратил снабжение целых регионов

БЕРЛИН, 8 октября. /ТАСС/. Первый крупный поставщик электроэнергии в ФРГ - компания из Кёльна Immergrue, также известная как Meisterstrom, - неожиданно уведомил сотни клиентов в Бремене и Гессене о прекращении оказания услуг в свете роста цен на энергоносители. Об этом сообщила в пятницу газета Handelsblatt.

По ее информации, компания уведомила о прекращении снабжения электричеством с 19 октября. Официальная причина в письмах клиентам не называется. Онлайн-площадка для сравнения предложений Verivox проинформировала о том, что компания попросила ее 6 октября прекратить посредничество в публикации тарифов на электроэнергию и газ. "Мы выполнили этот запрос и с 6 октября больше не представляем тарифы от Immergruen на портале", - отметили в Verivox.

В среду цена газа на бирже ICE на ноябрьский фьючерс превысила $1 900 за тыс. куб. м, установив новый исторический максимум, но после этого стала стремительно снижаться. К закрытию торгов индекс упал в полтора раза. В четверг цена на торгах продолжила снижаться и впервые с 29 сентября опустилась ниже $1 000 за тыс. куб. м. Высокая волатильность цен на газовом рынке Европы связана с низкой заполненностью газовых хранилищ в преддверии зимы.