В Ессентуках в 2021 году 28 человек благодаря соцконтракту открыли свое дело

ПЯТИГОРСК, 8 октября. /ТАСС/. Более 10 млн рублей направлено на поддержку предпринимательства в Ессентуках (Ставропольский край) в 2021 году, за счет чего новое дело в городе открыли 28 человек. Об этом сообщил ТАСС в пятницу глава курорта Александр Некристов.

"В Ессентуках продолжается успешная реализация государственной программы на основании социального контракта. Уже 28 человек смогли воспользоваться мерами поддержки и открыть свой бизнес. Единовременная выплата до 250 тыс. рублей позволяет начинающим предпринимателям начать свое дело без помощи кредитования. Также по данному направлению предусмотрена и выплата на обучение", - сказал Некристов.

По его словам, с 2021 года перечень направлений для заключения контрактов расширили. "Сюда вошли оказание выплат в период поиска работы и в трудной жизненной ситуации; содействие в получении профобразования. Также выделение средств предусмотрено на ведение личного подсобного хозяйства или открытие бизнеса. Всего в этом году мы выделяем на эти меры поддержки более 10 млн рублей", - добавил глава Ессентуков.

По его словам, благодаря этой поддержке в городе заработали лингвистическая школа, хозяйственный магазин, пекарня, кондитерская, реализованы проекты по другим направлениям. Чтобы стать участником программы и заключить социальный контракт необходимо обратиться за консультацией в управление труда и социальной защиты города Ессентуки.