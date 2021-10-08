Удмуртии необходимо около 1 млрд рублей для поддержки производителей после летней засухи

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Удмуртские сельхозтоваропроизводители нуждаются в поддержке в объеме около 1 млрд рублей после летней засухи, сообщила в пятницу ТАСС на выставке-ярмарке "Золотая осень" зампред правительства региона, министр сельского хозяйства и продовольствия Ольга Абрамова.

"Мы считали для себя минимально, чтобы поддержать наших сельхозтоваропроизводителей - в пределах 1 млрд рублей, то есть это вопросы стоимости зерна в том числе", - рассказала Абрамова.

Он добавила, что власти региона написали обращение в адрес правительства РФ за подписью главы республики. "Пока вопрос рассматривается, в том числе Минсельхозом РФ и Минфином РФ", - сказала собеседница агентства.

В конце июля власти Удмуртской Республики ввели режим ЧС из-за почвенной засухи, валовый намолот зерна сократился в бункерном весе с 703 тыс. тонн в 2020 году, до 496 тыс. тонн в 2021 году.

"У нас все будет хорошо с объемистыми кормами, мы доживаем до урожая будущего года, по зерновым ситуация напряженная, мы завозим зерно, чтобы обеспечить производство комбикормов", - добавила Абрамова.

XXIII Российская агропромышленная выставка "Золотая осень - 2021" - крупнейший в стране смотр достижений сельского хозяйства. В этом году мероприятие проходит в очном формате на новой площадке - в парке "Патриот" (Московская область). В выставке принимают участие более 100 экспонентов из различных регионов России.