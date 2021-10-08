ФАС перенесла рассмотрение дела о манипулировании энергорынком "Т Плюс" на 22 октября

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ перенесла рассмотрение дела по подозрению в манипулировании оптовым рынком электроэнергии и мощности (ОРЭМ) компанией "Т Плюс" на 22 октября. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

"Комиссия ФАС России приняла решение об отложении заседания по рассмотрению этого дела на 22 октября 2021 года", - отметили в ФАС.

Ранее ФАС РФ возбудила дело по признакам манипулирования ценами на оптовом рынке электроэнергии и мощности генерирующей компанией "Т Плюс". По данным службы, компания завышала цены в поданных заявках, что повлияло на рост средневзвешенной стоимости электроэнергии на рынке "на сутки вперед".

В случае доказательства вины "Т Плюс", компании будет грозить оборотный штраф.