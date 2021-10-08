Сельхозпроизводство в Пензенской области за пандемию выросло на 15,7%

ПЕНЗА, 8 октября. /ТАСС/. Федеральная поддержка агропромышленного комплекса Пензенской области составила за три года 5,9 млрд рублей, она позволила увеличить объем сельхозпроизводства во время пандемии почти на 16%. Об этом сообщил в пятницу спикер Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин на заседании Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов ПФО в Пензе.

"Несмотря на негативное влияние пандемии на экономику, в прошлом году объем сельхозпроизводства вырос на 15,7%. Как удалось добиться этих результатов? Первое - поддержка федерального центра. Только за последние три года на развитие агропромышленного комплекса выделено 5,9 млрд рублей субсидий", - отметил Лидин.

Он подчеркнул, что еще одним важным фактором является законодательная поддержка инвестиций и государственно-частного партнерства в регионе. Всего в области заключено 19 инвестиционных соглашений с компаниями, работающими в сфере АПК, на 43 млрд рублей.

Крупнейшими инвесторами в регионе являются компания "Дамате", производящая 151 тыс. тонн мяса индейки в год, "Русмолко" с объемом производства молока в 500 тонн в сутки. Агропромышленный холдинг "Черкизово" реализует на территории Пензенской области проект по созданию свиноводческого комплекса из 11 откормочных площадок на 440 тыс. голов с объемом инвестиций 3,8 млрд рублей.

Лидин отметил, что, наряду с сопровождением крупных инвесторов, в регионе поддерживают фермерские хозяйства и потребительские кооперативы, на эти цели за последние три года было выделено 2,7 млрд рублей.

"За три последних года возвращено в оборот 124 тыс. га земель, к концу текущего года планируется ввести еще 31 тыс. га. По динамике ввода земель в оборот Пензенская область занимает ведущее место в России", - добавил спикер заксобрания.