Дополнительные "Ласточки" назначили между Петербургом и Выборгом на 9-10 октября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" (СЗППК) назначила дополнительные скоростные поезда "Ласточка" на предстоящие выходные для обеспечения повышенного спроса пассажиров. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе СЗППК.

"АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" информирует, что в целях улучшения качества обслуживания пассажиров 9 и 10 октября 2021 года назначается дополнительная пара поездов "Ласточка" на участке Санкт-Петербург - Выборг", - рассказали в пресс-службе.

В субботу и воскресенье дополнительная "Ласточка" отправится в Выборг с Финляндского вокзала в 11:53. Обратный состав поедет в Петербург в 18:35.

Выборг в Ленинградской области является одним из основных туристических направлений Северо-Запада России, ежегодно его посещают более полумиллиона туристов. Город был основан шведами в XIII веке, в ходе Северной войны (1700-1721 гг.) он вошел в состав Российской империи и вышел из нее вместе с Финляндией в 1917 году. В 1940 году в ходе советско-финской войны Выборг был включен в состав СССР.

В городе находится 350 объектов культурного наследия, главный из которых - Выборгский замок, единственный в России полностью сохранившийся памятник западноевропейского средневекового военного зодчества. Кроме того, на территории Выборга сохранился самый старый средневековый жилой дом на территории России. На данный момент в городе реализуется комплексная программа реставрации при участии Минкультуры РФ с целью повышения его туристической привлекательности.