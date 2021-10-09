Площадь плодово-ягодных садов в КБР шесть лет увеличилась в 1,5 раза

НАЛЬЧИК, 9 октября. /ТАСС/. Площадь плодово-ягодных садов в Кабардино-Балкарии за последние шесть лет увеличилась в 1,5 раза. До конца года планируется посадить еще не менее 500 га. Об этом сообщил ТАСС министр сельского хозяйства республики Хасан Сижажев.

Он отметил, что ежегодно в республике закладывается порядка 1,5 - 2 тыс. га многолетних насаждений. "Если сравнить площади плодово-ягодных насаждений, то если в 2015 году они составляли 16,3 тыс. га, а на начало 2021 года плодово-ягодные насаждения занимали более 23,3 тыс. га, в том числе в плодоносящем возрасте - свыше 15 тыс. га. Из них площадь интенсивных и суперинтенсивных садов - 18,3 тыс. га", - рассказал собеседник агентства.

По словам Сижажева, весной текущего года многолетние насаждения были заложены на площади 1 020 га, все посадки интенсивного и суперинтенсивного типа. В настоящее время идет осенняя закладка, планируется посадить еще не менее 500 га, добавил он.

В Кабардино-Балкарии в 2020 году собрано 517,3 тыс. тонн плодово-ягодной продукции, что является рекордным для региона, в 2021 году планируется собрать свыше 530 тыс. тонн. Достичь таких рекордных показателей удалось благодаря высоким темпам закладки современных интенсивных садов и внедрению инновационных технологий производства плодово-ягодных культур.