Китай повышает цены на бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке

ШАНХАЙ, 9 октября. /ТАСС/. Власти Китая в тринадцатый раз с начала года повышают розничные цены на бензин и дизельное топливо внутри страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте Госкомитета по делам развития и реформ КНР.

Стоимость одной тонны бензина с 10 октября возрастет на 345 юаней (около $53,4), а дизельного топлива - на 330 юаней (около $51). После соответствующей корректировки тонна бензина будет стоить от 8855 до 9295 юаней (от $1370 до $1438), а цена на дизельное топливо составит от 7955 юаней до 8295 юаней (от $1231 до $1248).

Цены на бензин и дизельное топливо отличаются в разных районах Китая, что связано с выделяемыми властями субсидиями. Самые высокие традиционно устанавливаются в городе Чэнду, а самые низкие - в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Согласно действующей в Китае политике государственного регулирования цен на топливо, если изменение котировок нефти на мировом рынке приводит к увеличению или уменьшению стоимости одной тонны нефтепродуктов на внутреннем рынке более чем на 50 юаней и такая ситуация сохраняется в течение 10 рабочих дней, то цены на бензин и дизельное топливо корректируются.