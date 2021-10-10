Путин 11 октября обсудит с кабмином реализацию программы развития сельского хозяйства

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 11 октября, встретится с членами правительства России и представителями крупнейших агропромышленных холдингов для обсуждения реализации федеральной программы развития сельского хозяйства, рассчитанной до 2025 года. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Кремля.

"11 октября Владимир Путин проведет совещание о научно-техническом обеспечении развития агропромышленного комплекса. В частности, будет рассмотрен ход реализации федеральной программы развития сельского хозяйства, рассчитанной до 2025 года, вопросы, связанные с достижением продовольственной независимости по семенам основных сельскохозяйственных культур отечественной селекции, производством техники и оборудования для АПК, а также меры, направленные на формирование современной системы подготовки научных и педагогических кадров для отрасли", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба, в совещании примут участие представители крупнейших агропромышленных холдингов, профильных научных и образовательных учреждений, члены правительства и руководители ряда российских регионов.