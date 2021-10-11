Новосибирские власти намерены привлечь 10 млрд рублей бюджетных кредитов на 14 проектов

НОВОСИБИРСК, 11 октября. /ТАСС/. Новосибирская область намерена получить бюджетные кредиты от федерального центра по ставке не более 3% годовых на реализацию 14 проектов в сфере государственно-частного партнерства, жилищного строительства, ЖКХ и здравоохранения. Потребность в кредитах составляет ориентировочно 10 млрд рублей, сообщил ТАСС министр экономического развития региона Лев Решетников.

"На сегодняшний день прорабатываемый перечень инфраструктурных проектов состоит из 14 проектов с предполагаемой потребностью в бюджетных кредитах в размере 10 млрд рублей", - сказал он.

Министр добавил, что проекты планируется реализовать в сфере государственно-частного партнерства, жилищного строительства, ЖКХ и здравоохранения. Ранее губернатор региона Андрей Травников сообщал ТАСС, что власти рассматривают для включения в список проекты комплексного развития территорий, а также нового индустриального парка "Южный ПЛП" между городами Бердском и Искитимом, где компания "Нестле" планирует построить фабрику по изготовлению кормов для кошек и собак.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 24 июля подписал постановление о предоставлении льготных бюджетных кредитов регионам на развитие инфраструктуры. Объем выданных инфраструктурных кредитов достигнет 500 млрд рублей к 2024 году. В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что регионы получат инфраструктурные кредиты по сниженной ставке сроком на 15 лет.