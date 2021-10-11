Китайские компании собрали $64 млн пострадавшему от наводнений населению Шаньси

ПЕКИН, 11 октября. /ТАСС/. Крупные китайские компании направили пожертвования на сумму 415 млн юаней (порядка $64 млн) для оказания помощи жителям северной провинции Шаньси, оказавшимся в зоне бедствия после наводнений. Об этом сообщила в понедельник газета Global Times.

По сведениям издания, в число 14 коммерческих организаций Китая, выразивших готовность материально помочь пострадавшим, входят Tencent, Alibaba и ByteDance. Собранные ими средства переданы администрации провинции.

В воскресенье власти Шаньси сообщили об эвакуации более 120 тыс. жителей из-за наводнений. В зоне повышенного риска оказались свыше 1,76 млн человек. По предварительным подсчетам, примерно 17 тыс. строений разрушено, ущерб причинен сельскому хозяйству на территории площадью 190 тыс. га.