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Китайские компании собрали $64 млн пострадавшему от наводнений населению Шаньси

В число 14 коммерческих организаций Китая, выразивших готовность материально помочь пострадавшим, входят Tencent, Alibaba и ByteDance

ПЕКИН, 11 октября. /ТАСС/. Крупные китайские компании направили пожертвования на сумму 415 млн юаней (порядка $64 млн) для оказания помощи жителям северной провинции Шаньси, оказавшимся в зоне бедствия после наводнений. Об этом сообщила в понедельник газета Global Times.

По сведениям издания, в число 14 коммерческих организаций Китая, выразивших готовность материально помочь пострадавшим, входят Tencent, Alibaba и ByteDance. Собранные ими средства переданы администрации провинции.

В воскресенье власти Шаньси сообщили об эвакуации более 120 тыс. жителей из-за наводнений. В зоне повышенного риска оказались свыше 1,76 млн человек. По предварительным подсчетам, примерно 17 тыс. строений разрушено, ущерб причинен сельскому хозяйству на территории площадью 190 тыс. га.

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