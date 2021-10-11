Минфин предложил усовершенствовать институт налоговой тайны

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Министерство финансов России предложило ввести возможность передачи налоговой тайны иному лицу по заявлению ее собственника. Такая инициатива содержится в проекте Основных направлений налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики на 2022-2024 годы.

"[Необходимо] совершенствование института налоговой тайны, включая введение возможности передавать сведения, составляющие налоговую тайну, иному лицу по заявлению плательщика - собственника таких сведений", - говорится в документе.

Таким образом, иным лицам будут передаваться только данные, к которым открыл доступ налогоплательщик. Они будут доступны только для тех граждан, у которых есть на это соответствующее разрешение.

Понятие налоговой тайны предполагает режим неразглашения сведений, составляющих налоговую тайну, специальный режим хранения и доступа, ответственность за утрату соответствующих документов.