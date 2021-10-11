МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Первый Российский винодельческий форум пройдет в Москве в ноябре 2022 года. Об этом говорится в сообщении Фонда Росконгресс.

"В администрации президента Российской Федерации состоялось заседание межведомственной рабочей группы по подготовке Российского винодельческого форума, посвященного развитию виноградарства и виноделия. Форум станет первым крупным международным мероприятием высокого уровня по винодельческой тематике в России. Мероприятие планируется проводить ежегодно, первый форум состоится в ноябре 2022 года в Москве", - отмечается в сообщении.

Оператором форума выступит фонд Росконгресс. "Государство придает большое значение развитию виноградарства и виноделия, созданию благоприятных условий, способствующих повышению конкурентоспособности российской винодельческой продукции и в дальнейшем - выходу России на передовые позиции на международном рынке винодельческой продукции. Виноделие является мощным мультипликатором в экономике. По качеству наши вина не уступают винодельческой продукции Франции, Испании, Италии, США и других стран, этому свидетельствует и снижение доли потребления импортной продукции на фоне роста российского рынка", - подчеркнул советник президента Российской Федерации Антон Кобяков, слова которого приводятся в сообщении.

Он также отметил необходимость проведения праздников российского вина в регионах, для которых виноделие является важной составляющей экономики, и рассказал об инициативе учреждения официального праздника - Дня винодела, проведение которого позволит отметить тружеников отрасли. День винодела планируется отмечать в последнее воскресенье ноября.

Участники встречи подчеркнули важность международного характера будущего проекта, что позволит презентовать российскую продукцию на мировом рынке, а также будет способствовать развитию диалога между производителями разных стран. Планируется учредить международную премию имени князя Голицына, которую будут вручать за вклад в продвижение и популяризацию, российской винодельческой продукции. Заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут отметила актуальность организации мероприятия в поддержку винодельческой отрасли и выразила уверенность в том, что событие займет свое достойное место в международном отраслевом календаре мероприятий.

Позиция отрасли

"Форум необходим в первую очередь потому, что важно признание российского вина на международной арене. Информацию о том, что российское вино является качественным и конкурентоспособным продуктом, нужно донести до мировой общественности. Кроме того, форум может стать площадкой подписания соглашений об утверждении особых условий экспорта российских вин в другие страны, что даст новый импульс к развитию виноделия", - отметила вице-президент по специальным проектам "Абрау-Дюрсо" Ирина Гончарова.

Как сообщили в Росконгрессе, особое внимание участники уделили вопросам качества конечной продукции и борьбе с фальсификатом. Исполнительный директор НКО "Союзконьяк" Дмитрий Чернев отметил, что в настоящее время ведется активная работа с Евразийской экономической комиссией по разработке системы единого мониторинга качества винодельческой продукции "Национальный коньячный код".

"Наша ключевая задача - консолидация отрасли в борьбе с фальсификатом и развитие сырьевой базы. Применяя методы ЯМР-спектроскопии и масс-спектрометрии, мы можем по отдельным показателям отследить путь от лозы до бутылки, определить регион происхождения винограда, из которого получили конечную продукцию". Программа предполагает добровольное участие для игроков рынка и станет дополнительным конкурентным преимуществом для добросовестных производителей. Чернев также выступил с предложением о корректировке названия форума. "Предлагаю назвать мероприятие "Форумом винодельческой продукции", что значительно расширит круг потенциальных участников события, в том числе за счет производителей коньяка", - сказал он.

При подготовке форума будут использоваться в том числе материалы ежегодного исследования российского вина - национального рейтинга качества "Винный гид России", который Роскачество реализует совместно с Минпромторгом, Минсельхозом России и АО "Россельхозбанк". Советник руководителя Федерального агентства по туризму Юлия Рыбакова выступила с предложением развития винного туризма. "Разработка национального туристического маршрута, посвященного винному туризму, укрепит имидж отечественных производителей, а также будет способствовать формированию особенной культуры потребления вина, позволяющей знакомиться с традициями "винных" регионов России", - отметила она.

К участию в мероприятии будут приглашены представители федеральных органов исполнительной власти, в том числе осуществляющих функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию, а также государственному контролю (надзору) в области виноградарства и виноделия, представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, компаний-производителей и крупнейших дистрибьюторов винодельческой продукции, представители торговых сетей, экспертного сообщества, а также иностранные участники. В рамках Российского винодельческого форума состоится выставка ведущих компаний российской винодельческой отрасли, компаний-партнеров в секторе розничной торговли, а также продукции лучших виноделен России, добавили в Росконгрессе.