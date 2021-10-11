Кабмин существенно упростит порядок подключения электроэнергии для дач

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Правительство России подготовило документ, который существенно упростит порядок подключения электроэнергии для дачных участков. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник.

"Все, кто покупал когда-то дачный участок на территории садовых некоммерческих товариществ, сталкивался с процедурой подключения электроэнергии. Сейчас это дополнительный расход и часто далеко не маленький", - отметил глава кабмина.

"Для решения этих проблем правительством подготовлен проект постановления, которое существенно упростит порядок подключения электроэнергии для дачников", - сказал он.