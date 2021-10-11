ФАС раскрыла сговор на вывоз снега в Москве

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ раскрыла картельный сговор двух компаний на онлайн-торгах на организацию вывоза снега в Москве, общая стоимость заключенных контрактов составила почти 92 млн рублей. Об этом сообщается в понедельник на сайте ведомства.

"Московское УФАС России признало ООО "Резерв проект" и ООО "Деливери - М" нарушившими антимонопольное законодательство посредством заключения картельного сговора в ходе двух торгов в электронной форме. Компании приняли участие в государственных электронных торгах, предметом которых являлась организация вывоза снега с объектов дорожного хозяйства города Москвы. Общая начальная (максимальная) цена контрактов составила 95,8 млн рублей", - говорится в публикации.

Компании в ходе аукционов подавали несколько ценовых предложений и в дальнейшем отказались от конкурентной борьбы друг с другом, а также в ходе торгов использовали единую инфраструктуру. Результатом этих действий стало снижение максимальной цены контрактов на 4%. Сумма заключенных ООО "Деливери - М" контрактов по результатам двух торгов составила 91,9 млн рублей.

Вследствие того, что участники картеля фактически отказались от конкурентной борьбы, вывоз снега с объектов дорожного хозяйства города Москвы осуществлялся по завышенным ценам, что повлияло на повышение расходов городского бюджета. Ответственность за заключение антиконкурентного соглашения предусмотрена частью 2 статьи 14.32 КоАП и влечет наложение административного штрафа в размере до 50% от начальной стоимости торгов для юридических лиц и до 50 тыс. рублей для руководителей организаций. Кроме того, статьей 178 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность для должностных лиц компаний - участников картеля.