Моногорода.рф выдадут 200 млн руб. на расширение производства в ярославском Тутаеве

ТАСС, 11 октября. Компания из города Тутаев Ярославской области получит заем в 200 млн рублей от Фонда развития моногородов (входит в группу ВЭБ.РФ) на расширение производства энергетических установок. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ВЭБ.РФ.

"Компания из Тутаева Ярославской области получит более 200 млн рублей от Фонда развития моногородов (Группа ВЭБ.РФ) на расширение производства дизель-генераторных и газопоршневых энергетических установок. Соответствующее соглашение подписали главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ, гендиректор Фонда развития моногородов Ирина Макиева и гендиректор компании ООО "Передовая энергетика" Сергей Романов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что средства фонда пойдут на строительство цеха по производству энергетических установок повышенной мощности, а также на выпуск электростанций, которые позволят использовать ресурсы возобновляемых источников энергии. Также компания планирует в четыре раза увеличить площадь своего производства.

"Реализация проекта позволит до конца 2023 года нарастить объем выпускаемой продукции на 60%, а к 2025 году выйти на плановые показатели, с возможностью увеличения выпуска более чем в три раза", - пояснили в пресс-службе.

После расширения производства будет создано 20 новых рабочих мест. Общая стоимость инвестпроекта составляет более 250 млн рублей.

Тутаев - моногород в 40 километрах от Ярославля с численностью населения 40 тыс. человек. Градообразующее предприятие - Тутаевский моторный завод.

О фонде

В России к числу территорий с монопрофильной экономикой были отнесены 319 населенных пунктов. Для улучшения ситуации в них в 2014 году был создан Фонд развития моногородов. Он предлагает льготные займы местному бизнесу от 5 млн до 250 млн рублей под 0% годовых для небольших проектов и от 250 млн до 1 млрд рублей под 5% годовых для крупных, а также софинансирование совместно с регионом объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Ранее кабмин в рамках реформы институтов развития принял решение о ликвидации фонда в 2021 году. Планировалось, что его полномочия будут разделены между госкорпорацией ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти.