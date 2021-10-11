СПБ Биржа разработала первый собственный индекс

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. СПБ Биржа утвердила общие принципы и методику расчета первого собственного индекса - SPB100. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба биржи.

"СПБ Биржа утвердила общие принципы и методику расчета первого собственного индекса биржи - SPB100. Предварительно методика и результаты бэк-тестов были одобрены независимым индексным комитетом СПБ Биржи, в который вошли представители крупных участников финансового рынка России. Индекс SPB100 отражает поведение среднего портфеля розничных инвесторов", - говорится в сообщении.

Индекс включает акции американских, азиатских и европейских компаний. Весовой коэффициент каждой акции в индексе соответствует ее доле в усредненном портфеле розничного инвестора, совершавшего сделки на СПБ Бирже за предыдущий квартал. Во временном интервале с октября 2020 по октябрь 2021 доходность SPB100 составила более 50%, что значительно превышает показатели российских и международных фондовых индексов. Начало публикации индекса SPB100 на сайте СПБ Биржи намечено на октябрь 2021 года.

ПАО "СПБ Биржа" - ведущий организатор торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке. На 30 сентября 2021 года в обращении на организованных торгах СПБ Биржи находятся более 1,6 тыс. ценных бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации.