ЦБ выпускает в обращение памятную монету в честь юбилея театра имени Вахтангова

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Банк России 12 октября 2021 года выпустит в обращение памятную серебряную монету "100-летие Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова" номиналом 3 рубля. Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение логотипа празднования 100-летия театра.

На лицевой стороне расположено рельефное изображение государственного герба РФ, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", дата: "2021 г.", номинал монеты, а также обозначение металла по периодической системе элементов Д. И. Менделеева, проба, товарный знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

Масса драгоценного металла в чистоте в выпускаемых в обращение монетах составляет для номинала 3 рубля - 31,1 г, проба - 925. Тираж монет составит 3 тыс. штук.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напомнили в Банке России.