Объем сельхозпродукции в КБР к 2040 году планируется увеличить более чем вдвое

НАЛЬЧИК, 11 октября. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) прогнозируют, что к 2040 году объем валовой продукции сельского хозяйства в республике может возрасти более чем в два раза. Об этом сообщается в распоряжении кабмина, опубликованном на сайте главы и правительства региона, об изменениях в прогноз социально-экономического развития субъекта до 2040 года.

"Первый вариант прогноза предполагает развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности (в условиях реализации государственной программы КБР "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в КБР") и предусматривает полную реализацию намеченных мер и достижение поставленных целей. По данному варианту в 2022 г. объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в сопоставимой оценке составит 11% к уровню 2021 г., а в 2040 г. объем валовой продукции возрастет в 2,8 раза к уровню 2021 г. и составит 230,4 млрд рублей", - говорится в тексте документа.

Согласно документу, второй вариант прогноза предполагает базовый тип развития при воздействии неблагоприятных факторов, без дополнительных положительных сдвигов в привлечении инвестиций в отрасль. При этом прогноз базируется на развитии производства и обязательном выполнении намеченных мер в области агропромышленного комплекса. В этом случае объемы производства сельскохозяйственной продукции будут несколько меньше, чем по первому варианту, и тогда темп роста производства продукции сельского хозяйства в 2022 г. составит 98,6% к уровню 2021 г., а в 2040 г. объем валовой продукции возрастет в 2,4 раза и составит 174,8 млрд руб.

Как отмечается, важное значение для развития отрасли имеют реализованные в последние годы и реализующиеся в настоящее время в республике инвестиционные проекты. В текущем году продолжается реализация проектов по строительству консервного завода по производству томатной пасты мощностью 33,5 тыс. тонн в год (второй этап), а также по строительству предприятия по убою крупного рогатого скота. Кроме того, в республике строят форелевое хозяйство мощностью 400 тонн форели в год, несколько плодохранилищ, а также модернизируют производственные мощности по переработке молока.

Ранее власти республики сообщали, что прирост сельскохозяйственной продукции в Кабардино-Балкарии за три года составил более 25%. Как отмечалось, этому способствует прежде всего поддержка из федерального центра - поддержка, связанная с развитием сельских территорий, мелиорация, субсидирование, а также меры, предпринимаемые по компенсации затрат производителей сельскохозяйственной продукции.