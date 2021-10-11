Эксперты понизили прогноз по урожаю пшеницы в России в 2021 году

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Аналитическая компания "Совэкон", которая специализируется на изучении аграрных рынков, понизила прогноз по урожаю пшеницы в России в 2021 году до 75,5 млн т. Об этом говорится в сообщении компании.

"Совэкон" обновил прогноз урожая пшеницы в России на 2021 год. Общий урожай был снижен на 0,1 млн т, до 75,5 млн т", - отмечается в сообщении.

Как уточнили эксперты, снижение связано с большей, чем обычно, долей несобранной пшеницы. В частности в компании ожидают, что в Оренбурге, который является крупнейшим производителем пшеницы в долине Волги (1,7 млн га), не соберут около 25% урожая, поскольку для многих фермеров не имеет смысла убирать культуры с урожайности около 0,2 ц на 1 га.

"Это частично компенсировалось увеличением урожая на юге и в Сибири", - добавили в "Совэконе". Как сообщалось ранее, Минсельхоз России ожидает урожая зерна в 2021 году на уровне 127,4 млн тонн, в том числе пшеницы - 81 млн тонн. Министерство сельского хозяйства США оценивает урожай пшеницы в России в 72,5 млн тонн.