Гендиректором "Объединенной металлургической компании" назначили Петра Трушина

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Новым генеральными директором "Объединенной металлургической компании" (ОМК) назначен член совета директоров Петр Трушин - он сменил на этом посту Сергея Торопова, который руководил компанией с февраля 2021 года, говорится в сообщении ОМК.

"Сергей Торопов покинул компанию", - сообщили ТАСС в пресс-службе ОМК.

С 2008 года Трушин работал в ОМК на позициях руководителя управления по развитию бизнес-системы, руководителя по целеполаганию и оценке деятельности, директора по эффективности, а также занимал руководящие посты в подразделениях внутреннего аудита и повышения эффективности бизнес-процессов. С февраля 2017 года по июнь 2019 года Трушин входил в состав правления ОМК, с июля 2019 года является членом совета директоров компании. Ранее Трушин работал в компаниях СУЭК и PwC.

"Петр Трушин хорошо знает компанию. Он обладает такими важными сегодня качествами, как умение работать в команде, требовательность, системность, лидерство и умение брать ответственность на себя. На посту генерального директора Петр Николаевич сосредоточит свою работу на дальнейшем повышении качества процессов управления компанией и росте долгосрочной эффективности ОМК", - отметил председатель совета директоров ОМК Анатолий Седых, слова которого приводятся в сообщении компании.

ОМК - один из крупнейших российских производителей металлопродукции для энергетических, транспортных и промышленных компаний. ОМК выпускает трубы различного назначения, соединительные детали трубопроводов, трубопроводную арматуру, железнодорожные колеса и рессоры. В состав ОМК входят шесть предприятий металлургической и машиностроительной отраслей, одна из крупнейших в России вагоноремонтных компаний, а также металлосервисная и торговая сети.