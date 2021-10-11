Lufthansa частично погасила сумму выделенной ей госпомощи в размере €1,5 млрд

БЕРЛИН, 11 октября. /ТАСС/. Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa вернула часть государственной помощи в размере €1,5 млрд, выделенной ей для покрытия расходов, вызванных пандемией коронавируса. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении авиаперевозчика.

"С сегодняшним завершением увеличения капитала Lufthansa полностью погасила сумму в размере €1,5 млрд, полученную в рамках негласного участия Фонда стабилизации экономики (WSF) ФРГ", - отмечается в сообщении. При этом указывается, что возвращение государственной помощи было произведено значительно раньше, чем планировалось изначально. Подчеркивается, что валовая выручка авиакомпании от увеличения капитала составила €2,162 млрд, что позволило перевозчику частично погасить госпомощь. Кроме того, как заметили в Lufthansa, к концу текущего года авиаперевозчик намерен вернуть еще одну часть госпомощи в размере €1 млрд.

В мае авиаконцерн сообщил о намерении привлечь порядка €3 млрд дополнительных заемных средств у крупных банков для возврата государственной помощи.

25 мая 2020 года правительство Германии согласовало с Lufthansa условия предоставления пакета помощи в размере €9 млрд, спустя месяц он был утвержден. Согласно условиям, WSF приобретает право негласного участия в компании за €5,7 млрд в виде собственного капитала. Также правительство выкупает 20% акций за €0,3 млрд. При этом для того, чтобы авиаконцерн не получил значительного конкурентного преимущества, проект предусматривает лишение компании приоритетных прав на взлет и посадку самолетов в крупнейших аэропортах ФРГ - воздушных гаванях Франкфурта-на-Майне и Мюнхена.