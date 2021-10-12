Эксперты ожидают в 2021 году роста индекса Мосбиржи до 4500 пунктов

МОСКВА, 12 октября. /Корр. ТАСС Алиса Столярова/. Российский рынок акций еще не исчерпал потенциал роста, считают опрошенные ТАСС эксперты. По их оценкам, индекс Мосбиржи до конца 2021 года может достичь 4500 пунктов, РТС - 2000 пунктов.

Цены российских акций остаются крайне привлекательными и с точки зрения уровня макроэкономических рисков, и с точки зрения дивидендной доходности, и с точки зрения оценок по мультипликаторам относительно других стран и рынков, считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-капитал" Владимир Брагин. Тем самым пространство для роста рынка РФ еще сохраняется, несмотря на рекордные высоты по индексу Мосбиржи.

"Благоприятную почву для этого создают ценовая конъюнктура сырья, особенно энергоносителей, относительно спокойный геополитический фон вокруг РФ, высокая дивидендная доходность российского рынка, активный приток резидентов", - поясняет инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. При этом в глобальном разрезе риск-аппетиты могут поддерживаться перспективами улучшения отношений между США и КНР (до конца года ожидается онлайн-саммит глав двух государств), снижением рисков в китайском секторе недвижимости, а также успехами стран в борьбе с пандемией COVID-19, добавляет эксперт.

При этом обратный эффект на аппетит к риску могут оказать объявление ФРС США о сворачивании стимулов и замедление темпов роста крупнейших экономик мира. "Вероятно, что оценки менеджмента крупнейших компаний станут все более осторожными, отражая снижение уверенности ввиду исчерпания восстановительного импульса в экономике. Это будет дополнительным фактором, сдерживающим аппетит к риску у инвесторов", - указывает инвестиционный стратег "ВТБ Мои инвестиции" Станислав Клещев.

Тем не менее прогнозы участников рынка остаются позитивными. В "БКС Мир инвестиций" при благоприятном раскладе до конца осени ожидают индекс Мосбиржи в районе 4500 пунктов, РТС - около 2000 пунктов. В ИАЦ "Альпари" такие уровни прогнозируют до конца года. В "Фридом финанс" к концу года рассчитывают на консолидацию рублевого индикатора в районе 3900-4300 пунктов.

Эксперты также отмечают, что в следующем году индекс Мосбиржи должен превысить 5000 пунктов. Однако в 2021 году достижение такой отметки вряд ли возможно из-за нестабильности ценовых рекордов на нефть и газ, а также неопределенности, связанной с пандемией, указывает заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова.

Какие перспективы у "локомотивов" рынка РФ

По мнению экспертов, основные индексные бумаги - Сбербанка и "Газпрома" - продолжат расти, хотя их потенциал уже выглядит ограниченным.

Так, в ФГ "Финам" полагают, что холодная зима может продлить период аномально высоких цен на газ в Европе, что приведет к уходу акций "Газпрома" выше 400 руб. В ИАЦ "Альпари" считают реальным достижение уровня в 400 рублей до конца 2021 года, а на годовом горизонте прогнозируют стоимость акций газового холдинга в районе 500 рублей. Это связано с ожиданиями запуска "Северного потока - 2" и увеличением поставок газа в Китай по "Силе Сибири".

Бумаги "Сбера" после существенно подорожания находятся вблизи своих справедливых ориентиров, поэтому в краткосрочной перспективе потенциал их роста уже выглядит ограниченным, уверены эксперты. "В то же время даже после такого роста бумаги "Сбера" не выглядят дорогими по мультипликаторам, и мы сохраняем позитивный взгляд на их среднесрочные перспективы", - отмечает руководитель отдела анализа акций ФГ "Финам" Наталья Малых.

При этом в ИАЦ "Альпари" считают, что в течение года акции "Сбера" могут вырасти до 420 рублей. "Повышение ключевой ставки ЦБ РФ благоприятно для банковского сектора и в первую очередь для "Сбера" как для одного из ведущих игроков в традиционном банковском бизнесе", - поясняют там.

Какие еще бумаги остаются перспективными

Так как все акции на российском рынке сейчас достаточно сильно выросли, эксперты рекомендуют приобретать бумаги на коррекционных движениях рынка вниз. Так, в ИК "Универ капитал" считают, что потенциал порядка 7% есть у акций нефтяных компаний "Роснефть", "Газпром нефть", и около 15% - у "Газпрома". Там также рекомендуют покупать бумаги банка ВТБ на коррекции от уровня 0,05 рублей за акцию.

В компании также обращают внимание и на бумаги компаний, тарифы которых растут вместе с инфляцией.

"Особенно следует выделить акции "Интер РАО". Можно покупать уже сейчас, но лучше подождать коррекции и снижения на уровень 4,8 рублей. Компания "Интер РАО" имеет большие перспективы по экспорту электроэнергии в Китай. Основную прибыль от экспорта получат генерирующие компании, но и "Интер РАО" не останется в накладе", указывает глава департамента ИК "Универ капитал" Андрей Верников.

В "Финаме" также отмечают потенциал акций "Аэрофлота". "До сих пор драйвером был внутренний трафик, в следующие кварталы фактором роста будет международный. США с ноября открывают границы, в целом по миру видим тенденцию к ослаблению барьеров. Накопился отложенный спрос, люди хотят путешествовать, и если наша вакцина "Спутник" получит международное признание, то это позволит быстро нарастить масштаб перевозок", - полагает Малых.

По оценкам "Фридом финанс", потенциал роста на 20% и выше до конца первого полугодия 2022 года имеют акции "Башнефти", "Газпрома", "Казаньоргсинтеза", "Сургутнефтегаза", "Татнефти", "Полиметалла", "Алросы", ММК, НЛМК, "Северстали", "Норникеля", Qiwi, ВТБ, ЛСР, АФК "Система", "Интер РАО", "МРСК Волги", ТГК-1, ОГК-2, X5 Retail Group, "Детского мира", "Ленты", "М.Видео", "Ростелекома", "Камаза" и обыкновенные акции "Россетей".

В "ВТБ Мои инвестиции" отдельно выделяют привлекательность ряда компаний средней и малой капитализации - FixPrice, Segezha и Globaltrans.