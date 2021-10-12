На строительство самого большого детсада в Хабаровске направят свыше 660 млн рублей

ХАБАРОВСК, 12 октября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края направят более 660 млн рублей средств инфраструктурного кредита на строительство детского сада в застраиваемом районе региональной столицы. Об этом сообщается на сайте краевого правительства во вторник.

Хабаровский край получит инфраструктурный бюджетный кредит в размере 3,75 млрд рублей. Средства пойдут на проекты комплексной застройки микрорайона Ореховая Сопка Хабаровска. Это микрорайон в северной части Хабаровска, там возвели новое жилье и планируется строить еще. Сейчас Ореховая Сопка - главная точка комплексной жилищной застройки в городе.

"Детский сад на 320 мест по ул. Совхозной - ул. Шатова станет самым крупным в г. Хабаровске. Конкурс предусматривает проектировку и строительство учреждения. На реализацию проекта выделено 662 млн рублей", - говорится в сообщении.

Бюджетный кредит также направят на строительство тепломагистрали № 35, которая должна дать толчок для застройки района. Отсутствие коммуникаций по теплоснабжению, как сообщали региональные власти ранее, было сдерживающим фактором для развития Ореховой Сопки, где на первом этапе предусмотрено введение 660 тысяч кв. м жилья. Средства пойдут и на развитие транспортной инфраструктуры по улице Героев Пассаров. Строительство дороги запланировано в два этапа. На этот проект выделено более 835 млн рублей.

Отмечается, что помимо привлеченного инфраструктурного кредита на эти проекты будут использованы и средства регионального бюджета, частные инвестиции. Последние будут привлечены с помощью концессионных соглашений. В настоящее время идет подготовка заключения соглашений правительства края с Минфином России и Минстроем России.

Инфраструктурные бюджетные кредиты - один из механизмов по поддержке регионов в реализации их инфраструктурных и социально значимых проектов, который был запушен в этом году по инициативе президента РФ Владимира Путина. Хабаровский край вошел в число 23 субъектов, чьи заявки на инфраструктурные кредиты поддержаны правительством РФ.