Эксперты обнаружили на теневом форуме информацию о продаже данных пользователей букмекера

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Компания по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.Zone обнаружила на теневом форуме объявление о продаже данных почти 10 млн клиентов крупной букмекерской платформы Pin-Up.Bet. Об этом ТАСС сообщили в Bi.Zone.

"Автор объявления заявляет, что продаваемая база актуальна на конец 2020 года. Для предотвращения вероятных последствий мы рекомендуем пользователям сменить пароли и настроить двухфакторную аутентификацию, если это возможно", - отметил директор блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин.

Подавляющее большинство появившихся в доступе данных относится к российским пользователям. При этом, в базе также содержатся данные о пользователях из Великобритании, Турции, Бразилии, США, Германии и Азербайджана.

Владелец базы выставил цену в $10 тыс., оплата принимается в криптовалюте. За эти деньги продавец обещает предоставить электронную почту жертвы, дату рождения, номер телефона, финансовые данные, адрес, пол, любимую игру, в которой сделано наибольшее количество ставок, и прочую информацию, добавили в Bi.Zone.