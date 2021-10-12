Миронов предложил создать комиссию Думы по жилищным правам граждан

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Лидер справороссов Сергей Миронов предложил учредить комиссию Госдумы по жилищному законодательству и жилищным правам граждан. Об этом он сообщил журналистам во вторник перед первым заседанием Думы восьмого созыва.

В Госдуме седьмого созыва комитет по жилищной политике и ЖКХ возглавляла справоросс Галина Хованская, в новой Думе комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству будет отдан под руководство единоросса Сергея Пахомова.

"На завтрашнем заседании Совета Думы я лично буду вносить предложение о создании специальной комиссии по жилищному законодательству и жилищным правам граждан с предложением, чтобы эту комиссию, которая, по сути, будет приравнена к комитету, возглавила Галина Петровна Хованская", - сообщил Миронов. По его словам, это будет "не только справедливо с точки зрения получения важного поста уважаемой Галиной Петровной Хованской", но и поможет решить задачу защиты жилищных прав россиян.