Кабмин направит дополнительные средства на строительство школы в Якутии

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении в Якутию дополнительных средств для строительства школы. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе правительства.

"Деньги пойдут на строительство школы на 275 мест в селе Сайылык Кобяйского улуса. Ее планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2022 года. Дополнительное финансирование удалось предусмотреть благодаря перераспределению невостребованных бюджетных ресурсов", - говорится в сообщении.

Строительство ведется в рамках нацпроекта "Образование". Отмечается, что решение позволит быстрее завершить строительство важного социального объекта и повысит доступность школьного образования в Кобяйском улусе.