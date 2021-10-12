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Кабмин направит дополнительные средства на строительство школы в Якутии

Школу в селе Сайылык Кобяйского улуса планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2022 года

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении в Якутию дополнительных средств для строительства школы. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе правительства.

"Деньги пойдут на строительство школы на 275 мест в селе Сайылык Кобяйского улуса. Ее планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2022 года. Дополнительное финансирование удалось предусмотреть благодаря перераспределению невостребованных бюджетных ресурсов", - говорится в сообщении.

Строительство ведется в рамках нацпроекта "Образование". Отмечается, что решение позволит быстрее завершить строительство важного социального объекта и повысит доступность школьного образования в Кобяйском улусе.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияЯкутия