Новые резиденты АЗРФ инвестируют в экономику Архангельской области 1,4 млрд рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 12 октября. /ТАСС/. Новые резиденты Арктической зоны РФ (АЗРФ) инвестируют почти 1,4 млрд рублей в экономику Архангельской области. Построят два жилых комплекса, модернизируют сухогрузное судно, создадут сеть булочных. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Агентства регионального развития.

"В экономику Архангельской области предполагается привлечь почти 1,4 млрд рублей инвестиций и создать более 20 новых рабочих мест. Инвесторы планируют построить жилые комплексы в Архангельске и Северодвинске, модернизировать сухогрузное судно для организации грузоперевозок в акватории Белого, Баренцева и Карского морей в летний период, а также открыть в областном центре и Приморском районе сеть булочных", - сказали в пресс-службе.

Компания "АСК" планирует модернизацию сухогрузного судна "Беломорский-20" для организации грузоперевозок по маршруту Архангельск - порт Сабетта и в другие порты в акватории Белого, Баренцева и Карского морей в период летней навигации. Кроме того, обновленное судно также сможет выполнять вспомогательные функции, например работать в качестве склада.

ООО СЗ "ГорСтрой" и ООО СЗ "Аквилон Северодвинск" планируют строительство жилых комплексов в Архангельске и в Северодвинске.

На данный момент в Архангельской области зарегистрировано 70 резидентов Арктической зоны РФ. Общий объем инвестиций по всем проектам уже превысил 27,7 млрд рублей, а количество новых рабочих мест по этим проектам около двух тысяч.

В Архангельской области резидентам Арктической зоны доступны льготы по налогу на прибыль: первые пять лет с момента получения первой прибыли будет применяться ставка 5%, последующие пять лет - 10%. Кроме того, для резидентов снижены налоговые ставки по налогу на имущество организаций: первые пять лет - 0,1%, последующие пять лет - 1,1%. Для резидентов АЗРФ, работающих по упрощенной системе налогообложения (УСН), установлены пониженные ставки. В случае, если объектом налогообложения являются доходы, ставка будет равна 1%. Для резидентов, выбравших УСН по базе "доходы минус расходы", ставка налога составит 5%. Льготные ставки могут применяться в течение пяти налоговых периодов при условии отсутствия у резидента неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов.