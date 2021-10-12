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Решетников рассказал, с чем связано ускорение роста цен на мясо кур и свинину

Увеличение темпов роста цен связано с повышением себестоимости продукции, заявил глава Минэкономразвития

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Увеличение темпов роста цен на мясо кур и свинину в сентябре и октябре 2021 года отчасти связано с повышением себестоимости продукции. Об этом заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

"Второе - ускорение роста цен на продукцию мясо. Цены на курицу выросли за сентябрь на 3,2%, за первую неделю октября - еще на 1,6%. На свинину - на 1,7% за сентябрь и на 0,7% за первую неделю октября. Отчасти это связано с повышением себестоимости продукции", - сказал глава Минэкономразвития, говоря факторах, которые вносят вклад в продовольственную инфляцию.

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РоссияРешетников, Максим Геннадьевич
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