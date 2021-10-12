{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

McDonald's намерен открыть в Иркутской области до восьми ресторанов за пять лет

Благодаря этому в регионе появится более 600 рабочих мест

ИРКУТСК, 12 октября. /ТАСС/. McDonald's планирует за пять лет создать в Иркутской области более 600 рабочих мест, открыв сеть ресторанов быстрого питания. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства региона.

"Правительство Иркутской области и McDonald's подписали соглашение, в рамках которого компания в течение пяти лет откроет до восьми новых предприятий быстрого питания в регионе. <…> Иркутская область станет новым регионом в географии сети McDonald's, а открытие предприятий позволит создать более 600 рабочих мест для жителей области", - говорится в сообщении.

Кроме того, компания намерена открыть бесплатную гостиницу для семей, которые приезжают в Иркутск для длительного лечения детей в областной детской клинической больнице.

Теги
РоссияИркутская область
Профицит бюджета в январе - сентябре составил 1,4 трлн рублей
По состоянию на август он составлял 934,432 млрд рублей, сообщает Минфин
Профицит бюджета в январе - сентябре составил 1,4 трлн рублей
Читать полностью